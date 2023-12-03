شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الشيوخ: المصريون بالخارج أبهروا العالم بمشاركتهم بكثافة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم الحقيقى على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى، مؤكداً أن المصريين بالخارج أبهروا العالم كله من خلال مشاركتهم فى هذه الانتخابات وإعلانهم عن تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فيها.

وأعرب " المنزلاوى " عن سعادته بتوافد المصريين بالخارج بكثافة وهم رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام لجان والنزول للتصويت في الإنتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المصريين بالخارج والداخل أصبحوا على وعي تام بأن الإنتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد أن الجميع يحرص على المشاركة فيها وتقديم كل الدعم والتأييد التام للرئيس السيسى فيها لاستكمال ما حققه من نجاحات وإنجازات ومشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع أنحاء مصر، موجها التحية والتقدير للشعب المصرى بصفة عامة وجموع المصريين بالخارج بصفة خاصة بعد تأييدهم، خاصة وأن أن الإنتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية ولذلك جاءت المشاركة والاحتشاد أمام مقار اللجان الإنتخابية من المصريين بالخارج بصورة رائعة أبهرت العالم كله ضاربين المثل والقدوة في المشاركة في أهم إستحقاق إنتخابي.