أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ "لبنان ما بينقتل"، لافتًا إلى أنّهم "حاولوا كثيرًا أن يظلموا لبنان وخصوصًا بيروت، إلّا أنّها لم تركع وما زالت قويّة وصامدة بإرادة أهلها".
وأكّد، خلال مشاركته في إضاءة شجرة الميلاد وزينة العيد في ساحة ساسين في الأشرفية، تحت عنوان "لأجل الأمل"، أنّ "الدّولة القويّة تحتاج إلى إدارة قويّة وجيش ومؤسّسات أمنيّة قويّة تُعيد إلى كلّ شخص حقّه، وفي شهر الأعياد نؤكّد إيماننا بلبنان الرّسالة، كما نؤكّد التزامنا بلبنان والدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي خلال إضاءة شجرة الميلاد في الأشرفية: "لبنان ما بينقتل" وبيروت لم تركع وما زالت قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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