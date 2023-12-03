أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "منظمي المسيرة التي قامت بها جماعات يمينية متطرفة، وترفع رموزا نازية مقابل مبنى البيت الأبيض هم أتباع ومتواطئون مع نظام كييف"، معتبرةً أن "الولايات المتحدة تلاحظ النمو في المشاعر المعادية للسامية في بلادها، ولكنها في الوقت نفسه تسمح لمؤيدي النازية بالمسيرة مباشرة أمام البيت الأبيض".
ولفتت زاخاروفا، إلى أنه "بينما هم في أميركا يشكون من تزايد المشاعر المعادية للسامية في الآونة الأخيرة، يقف أمام البيت الأبيض ممثلو هيكل معروف بمعاداة السامية الأكثر تطرفا وكراهية لليهود وغيرها من أنواع التعصب العنصري والكراهية على أسس عرقية".
وأضافت أن "الأيديولوجية النازية ازدهرت بكامل أوجها بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: واشنطن تشكو من معادة السامية وتبيح للنازيين بالتظاهر أمام البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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