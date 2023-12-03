أمير قطر لنائبة الرئيس الأميركي: نواصل مساعي وساطتنا لضمان استمرار جهود العودة للتهدئة في غزة

أكّد أمير ​قطر​ الشّيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من نائبة الرّئيس الأميركي ​كامالا هاريس​، أنّ "دولة قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشّركاء كافّة، لضمان استمرار جهود العودة إلى التّهدئة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة"، مشدّدًا على "ضرورة وقف إطلاق النّار، لتفادي كلّ ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانيّة في ​قطاع غزة​".

وذكر الدّيوان الأميري القطري، أنّ من جهتها، "أعربت هاريس عن الشّكر والتّقدير لأمير قطر، على دوره وجهود قطر في التّوصّل إلى اتفاق هدنة إنسانيّة بين ​إسرائيل​ وحركة "المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، وفي إيصال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة لأهالي القطاع".