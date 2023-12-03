أكّد أمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من نائبة الرّئيس الأميركي كامالا هاريس، أنّ "دولة قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشّركاء كافّة، لضمان استمرار جهود العودة إلى التّهدئة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة"، مشدّدًا على "ضرورة وقف إطلاق النّار، لتفادي كلّ ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانيّة في قطاع غزة".
وذكر الدّيوان الأميري القطري، أنّ من جهتها، "أعربت هاريس عن الشّكر والتّقدير لأمير قطر، على دوره وجهود قطر في التّوصّل إلى اتفاق هدنة إنسانيّة بين إسرائيل وحركة "المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، وفي إيصال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة لأهالي القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر لنائبة الرئيس الأميركي: نواصل مساعي وساطتنا لضمان استمرار جهود العودة للتهدئة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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