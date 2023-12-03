الخارجية التركية: إسرائيل تتجاهل تماما القانون الدولي ووحشيتها في غزة ليست دفاعا عن النفس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيسيلي، أن "إسرائيل تتجاهل تماما القانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة، ولا يمكن وصف وحشيتها بأنها دفاع عن النفس".

ولفت كيشيلي، ردا على رسالة من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "تركيا يمكن أن تستضيف أعضاء حماس الذين يمكنهم مغادرة قطاع غزة إذا لم يتم القضاء عليهم".

ورأى أن "تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أظهر أن إسرائيل كلما زادت في قمع الفلسطينيين وحرمتهم من الحريات الأساسية، زادت مقاومتهم، ودافع الفلسطينيون عن حقوقهم الجماعية والفردية أكثر".

وكان قد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن "ما يحدث في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي".