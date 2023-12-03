سلطات كييف منعت الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو من مغادرة البلاد

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، أنّ "الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو لم يسمح له بمغادرة البلاد، لأنه كان متوجها للقاء رئيس الوزراء المجري، ما يُعرّضه لخطر استغلال روسي.

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية، في بيان، أنها "تلقت معلومات حول تحضير الروس لاستفزازات بهدف تقليص دعم الشركاء الأجانب وتقسيم المجتمع الأوكراني"، معتبرةً أنّ "موسكو تعتزم استغلال لقاء بين بوروشنكو وفيكتور أوربان المتهم بمعادة أوكرانيا".

ويوم الجمعة، أعلن بوروشنكو، أنه "منع من اجتياز الحدود عندما كان مسافراً إلى الخارج لحضور عشرات الاجتماعات في بولندا والولايات المتحدة"، مؤكداً أنه "كان قد حصل على تصريح لمغادرة أوكرانيا".