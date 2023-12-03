الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس في طور التحسن

أعلن ​الفاتيكان​ في بيان، أنّ الوضع الصحّي للبابا فرنسيس "في طور التحسّن، وهو لا يعاني من الحمى ويواصل علاجه"، وذلك بعدما اضطرّ لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في ​دبي​، بسبب إصابته بالتهاب الشّعب الهوائيّة.

على الرّغم من ذلك وتجنّبًا لتعرّضه لتغيّرات في درجات الحرارة، لن يتلو ​البابا فرنسيس​ (86 عامًا) صلاة التّبشير الملائكي من على الشّرفة المطلّة على ساحة القديس بطرس اليوم الأحد. وعلى غرار ما فعل الأحد الماضي، سيتلو البابا الصّلاة من مقرّه الخاص، وهي ستبثّ على شاشات في السّاحة وعبر وسائل الإعلام التّابعة للفاتيكان.