مع تواصل القصف على غزة.. الصحفي معتز العزايزة في كلمات مؤثرة: انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الصحفي معتز عزايزة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة قائلا: "انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة".

وكتب عزايزة منشورا عبر خاصية "ستوري" بحسابه على منصة "إنستجرام" علق خلاله على االأوضاع الحالية في غزة، حيث قال: "انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة لقد نقلت بما فيه الكفاية وأشهد الله أنه كان لوجهه وخدمة لوطني".

وأضاف الصحفي الفلسطيني: "نعيش الآن تحت بداية حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء بإتجاه الشمال أو الجنوب، الدبابات الإسرائيلية تحاصر المنطقة الوسطى من الشمال والجنوب، وضعُنا مأساوي لأبعد مما تتخيل".

واختتم معتز عزايزة: "تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول ألا تمحى عن الوجود يا وحدنا !."

وفي وقت سابق، أعرب الصحفي عن استيائه الشديد من الصمت الدولي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة، حيث قال: "تعطل الإنترنت مرة أخرى، وصدقني أو لا تصدقني كنت سعيدًا."

وتابع: "لأن بعد ما قدمناه للعالم لم يفعل أحدٌ شيئا، الناس يشاركون قصصي وصوري، والمنشور الثاني لهم، هو الاستمتاع بوقتهم، لذلك ليس هناك حاجة لمشاركة أي شيء، لا نريد شفقتكم."

وقبل أيام، قامت قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل عائلة معتز عزايزة، حيث تسبب في فقدانه لـ 15 من أسرته.