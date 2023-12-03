شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 ركاب وإصابة 15 جراء هجوم مسلح شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثمانية ركاب وأصيب خمسة عشر آخرون بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف حافلةً في منطقة شيلاس بإقليم جيلجت بلتستان شمالي باكستان.

وذكر مدير إدارة المنطقة عارف أحمد، أن مسلحين أطلقوا وابلاً من النار على الحافلة، مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة واشتعال النيران فيها.

الحوادث الإرهابية في باكستان

ولفت أن الحافلة المنكوبة حملت على متنها 26 راكباً، وأنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار.

ووصف وزير الداخلية في الحكومة الإقليمية شمس لون الحادث بأنه عمل إرهابي، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة، ويجري البحث عن المسلحين الذين أطلقوا النار على الحافلة.