قتيل وجريح في هجوم بسكين في وسط باريس واعتقال المهاجم الفرنسي

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدّاخليّة الفرنسيّة، إفادته بسقوط "قتيل وجريح، بعد أن هاجم شخص المارّة بسكين في وسط ​باريس​".

من جهته، أفاد مصدر في ​الشرطة الفرنسية​ لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "المهاجم طعن شخصًا حتّى الموت وأصاب آخر، وهو يهتف "الله أكبر"، قبل أن يتمّ القبض عليه"، موضحًا أنّ "المهاجم مولود في ​فرنسا​ وهو فرنسي"، ومشيرًا إلى أنّ "الجريح يتلقّى العلاج".