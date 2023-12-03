قتيل وجريح في هجوم بسكين في وسط باريس واعتقال المهاجم الفرنسي

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدّاخليّة الفرنسيّة، إفادته بسقوط "قتيل وجريح، بعد أن هاجم شخص المارّة بسكين في وسط باريس".
من جهته، أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "المهاجم طعن شخصًا حتّى الموت وأصاب آخر، وهو يهتف "الله أكبر"، قبل أن يتمّ القبض عليه"، موضحًا أنّ "المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي"، ومشيرًا إلى أنّ "الجريح يتلقّى العلاج".
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