50 شركة نفطية تعهدت بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول 2050

أعلنت الرّئاسة الإماراتيّة لمؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (كوب 28) المنعقد في دبي، أنّ خمسين شركة في قطاع النفط والغاز، تمثّل 40% من الإنتاج العالمي، التزمت بالتّخلّص من الكربون في عمليّاتها الإنتاجية بحلول عام 2050.
ووقّعت هذه الشّركات، ومن بينها 29 شركة وطنيّة منها "أرامكو" السّعوديّة و"أدنوك" الإماراتيّة، ميثاقًا يحدّد أهداف تحقيق "الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله"، وانبعاثات "قريبة من الصّفر" من غاز الميثان، و"عدم الحرق الرّوتيني" في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
مع الإشارة إلى أن ّ"ميثاق إزالة الكربون من النّفط والغاز" (OGDC) الّذي قدّمته الإمارات والسعودية بشكل مشترك، يتعلّق فقط بانبعاثات الغازات الدّفيئة المرتبطة بعمليّات هذه الشّركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الّذي تبيعه، ويمثّل القسم الأكبر من البصمة الكربونيّة للقطاع.
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