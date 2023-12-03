ترند اليوم| رسالة ياسمين عبد العزيز لمنى الشاذلي وقرعة يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أحدث ظهور لها بصحبة الإعلامية منى الشاذلي، حيث حرصت على توجيه رسالة لها.

ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لـ منى الشاذلي

يورو 2024

تقام قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

"التصنيفات والموعد والقنوات الناقلة".. كل ما تريد معرفته عن يورو 2024 قبل قرعة اليوم

انطلقت قرعة أمم أوروبا "يورو 2023"، في السابعة مساء اليوم في مدينة هامبورج الالمانية.

لقاء مرتقب بين إسبانيا وإيطاليا.. نتائج قرعة يورو 2024