قوة إسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها في الضفة الغربية

افادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوة إسرائيلية كبيرة افتحمت جنين ومخيمها في الضفة الغربية. وقتل طفلان فلسطينيان قنصا قبل ايام برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام جديدة شهدت اشتباكات عنيفة. وااعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما). وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الجيش الاسرائيلي للطفلين في محيط مخيم جنين.

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