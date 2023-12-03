وزير الداخلية الفرنسي: الرجل الذي قُتل في هجوم باريس سائح ألماني

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سائحا ألمانيا قُتِل في هجوم بسكين شنه مهاجم في باريس السبت.
وأضاف دارمانين من مكان الهجوم "هاجم رجل شخصين هما سائحان أجنبيان. وتوفي سائح ألماني وُلد في الفيليبين متأثرا بالطعن". من جهتها قالت النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب إنها ستحقق في هذه القضية.
وذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية أن المشتبه به اعتُقل ووُضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.
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