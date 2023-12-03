خريس: حركة أمل موجودة بالجنوب عسكرياً ولوجستياً وفي أي هجوم اسرائيلي بري سنكون في طليعة المقاومين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، أن "حركة أمل موجودة في جنوب لبنان عسكرياً ولوجستياً وأن أي حماقة تقوم بها إسرائيل في الاعتداء على لبنان وتنفيذ هجوم بري سنكون في طليعة المقاومين"، مشددا على إن "الحركة لم ولن تغيب يوماً عن دورها وواجبها في المقاومة ونحن موجودون على الأرض في كل المناطق والنقاط وهناك تنسيقاً دائماً بين أمل وحزب الله".
وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" رفض خريس الدخول في التفاصيل، لا سيما منها العسكرية، لافتا إلى أن "مراكز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة موجودة بشكل أساسي على الأرض في الجنوب، ويقومون بمهام إجلاء الجرحى بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي واليونيفيل"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 مركزاً يعمل في كل منها أكثر من 15 عنصراً تتوزع من منطقة الناقورة وصولاً إلى شبعا. هذا إضافة إلى العمل اللوجستي الذي تقوم به "أمل" على الأرض في القرى، لا سيما عبر مساعدة النازحين وتأمين أماكن إيواء ومساعدات لهم.
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