القسام تستهدف تل أبيب مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها قصفت تل أبيب برشقات صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، عبر تليجرام، إن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات صهيونية.

وأشارت إلى سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منطقة غوش دان بعد فشلها باعتراض صواريخ القسام.

من جهتها، قالت قناة الغد من القدس المحتلة، إن رشقة صاروخية استهدفت تل أبيب وضواحيها الجنوبية.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في موديعين، غربي القدس، لافتة إلى أن بعض الصواريخ سقطت في البحر، بينما سقط صاروخان في تل أبيب.

ونوهت القناة بأن هناك 5 اعتراضات على الأقل في تل أبيب، مؤكدة أن صافرات الإنذار دوت أيضا في تل أبيب، حيث تفاجأ أهالي المحتجزين الذين كانوا يتظاهرون لمطالبة حكومة نتنياهو بتحريرهم.



في المقابل شن الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا شرقي رفح وأطلق قنابل الإنارة على شرقي خانيونس بكثافة، وتحديدا في بلدة القرارة وبني سهيل.

ووصل 9 شهداء و38 مصابا إلى مستشفى العودة بعد استهداف الاحتلال منزلين في النصيرات وسط القطاع.