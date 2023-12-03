عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي للنصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - شهد قطاع غزة قصفا عنيفا الليلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في المنطقة الوسطى من القطاع حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي الغارات الأخيرة على وسط القطاع استهدفت عدة منازل بمنطقة النصيرات وهناك عشرات الشهداء سقطوا جراء هذا القصف، موضحا أن نسبة كبيرة من الشهداء والإصابات هي لأطفال ونساء.

ووقعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تتحدث أنباء عن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وهو ما دعا أعداد من الأهالي إلى النزوح من المنطقة.

يذكر أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة قد ارتفعت إلى أكثر من 15207 شهداء وفقا لأحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وكشف المكتب الحكومي في بيان عن أن نحو 70% من الشهداء من الأطفال والنساء، بينهم 280 من الكوادر الصحية، و26 حالة من طواقم الدفاع المدني،

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينما بلغت أعداد المصابين 40650 فلسطينيا.