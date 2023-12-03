اعلنت السلطات الفلبينية أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي في جنوب البلاد".
واوضح رئيس الشرطة المحلية آلان نوبليزا إن "الانفجار وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في ماراوي، أكبر مدينة إسلامية في البلاد"، لافتا الى اننا "نحقق فيما إذا كان الأمر يتعلق بعبوة ناسفة أو إلقاء قنبلة يدوية"، في إشارة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع".
وأشار نوبليزا إلى أن "الشرطة تحقق فيما إذا كان هجوم الأحد مرتبطا بالغارة الجوية التي وقعت يوم الجمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.