قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين

اعلنت السلطات الفلبينية أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي في جنوب البلاد".

واوضح رئيس الشرطة المحلية آلان نوبليزا إن "الانفجار وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في ماراوي، أكبر مدينة إسلامية في البلاد"، لافتا الى اننا "نحقق فيما إذا كان الأمر يتعلق بعبوة ناسفة أو إلقاء قنبلة يدوية"، في إشارة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وأشار نوبليزا إلى أن "الشرطة تحقق فيما إذا كان هجوم الأحد مرتبطا بالغارة الجوية التي وقعت يوم الجمعة".