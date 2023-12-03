"سرايا القدس" أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية وجرافة إسرائيلية في غزة

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنها استهدفت ثلاث آليات عسكرية وجرافة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة.
وكانت سرايا القدس قد أعلنت مساء السبت، أن عناصرها تخوض اشتباكات وصفتها بالضارية مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومحاور شمال غرب وجنوب غزة.
وأوضحت سرايا القدس أنها قصفت سديروت ورعيم بالصواريخ، وتمكن مقاتلوها صباح اليوم من تدمير دبابة إسرائيلية واستهدفوا آليتين عسكريتين في حي الشيخ رضوان في غزة.
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