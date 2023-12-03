الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة في قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل ضابط ليلة أمس في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة". كما أكد الجيش "مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية في شمال غزة".

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