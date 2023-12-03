رئيسة الوزراء الفرنسية بعد هجوم باريس: لن نستسلم للإرهاب

علقت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على الهجوم الذس وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بالقول :"لن نستسلم في وجه الإرهاب". واشارت بورن الى ان "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم". هذا وقُتل ألماني وأصيب شخصان آخران مساء السبت في هجوم بسكين ومطرقة قرب برج إيفل بباريس، فيما أعلنت مصادر أمنية وقضائية اعتقال المشتبه بارتكابه الهجوم وهو فرنسي.

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