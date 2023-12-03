رئيس الوزراء الفلسطيني: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن فلسطين هي امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتصرف كأنها فوق القانون منذ 75 عاماً،

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه في رام الله مساء السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب المحتل الإسرائيلي في الماضي جعله يتمادى في الحاضر، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.

وبيّن أن المحكمة الجنائية الدولية لديها مسؤولية قانونية، في ظل تبنّي الاحتلال لسياسة قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني، منذ بدايته وحتى الوقت الحالي بالتحريض على القتل وتهجير الشعب الفلسطيني، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء: “الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وإبادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميراً، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية”، مشدداً على أن إسرائيل تشن حرباً ممنهجة على الشعب الفلسطيني.