شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: انتخابات الرئاسة فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر المزدهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية في وقت هام يمر فيه العالم بأحداث جسيمة تدعو للتلاحم والترابط الوطني لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار من خلال المشاركة الفعالة والمسؤولة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً ومسؤولية فردية تجاه الوطن لتعزيز حقوق ومصالح المواطنين، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر المزدهر وبما يليق بالجمهورية الجديدة .

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"الخليج 365" المصريين بالخارج بالتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري و التعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ولذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024 ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه.

وأشاد "فرحات" بدور وجهود الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، التي تقوم بدور كبير في التجهيز للمارثون الانتخابي، وحماية الوطن والحفاظ عليه وعلى أمانه واستقراره، لافتا إلى أن حزب المؤتمر قام بجهود كبيرة لتنظيم وتسهيل عملية مشاركة المواطنين المصريين في الخارج من خلال مقراته لتوفير المعلومات اللازمة للناخبين من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف للمصريين في الخارج حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودورهم في صنع القرارات السياسية وتم توجيه الدعوة للمصريين في الخارج للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.

وأوضح "فرحات" أن المصريين في الخارج استعدوا جيدا للاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقا وواجبا وطنيا على كل مصري ومصرية سواء داخل مصر أو خارجها، مشيدا بدور السفارات المصرية في تسهيل كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل الذي يليق لبناء مصر الحديثة .