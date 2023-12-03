اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان عن "تفجير عبوات في تجمع عشرات من الجنود الاسرائيليين شرق جحر الديك أوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم".
وجاء في البيان :"فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الاسرائيلي (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقاموا بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في الجنود وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحبوا إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من الجنود قتلى".
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: قتل عدد كبير من جنود الجيش الاسرائيلي بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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