منظمة الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن

اكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بأن "تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن".

وفي وقت سابق، دعا غيبرييسوس، الى "استئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة".

وأكد غيبرييسوس، أنه "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".