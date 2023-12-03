مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا

اعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن "اربع طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف-16، هاجمت أهدافًا بالقرب من دمشق. وتمكن الجيش السوري من إسقاط معظم القذائف"، موضحا ان "قوات الدفاع الجوي المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأشار إلى أن "مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 إسرائيلية دخلت الأجواء السورية من هضبة الجولان المحتلة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، انتهك التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأجواء السورية ثلاث مرات في منطقة التنف. وفي تشرين الثاني كان هناك 206 انتهاكات من هذا القبيل.