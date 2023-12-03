وزير البيئة ناقش في مؤتمر المناخ أطر التعاون مع المفوضية الأوروبية

يواصل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مشاركته في مؤتمر المناخ في دبي ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعقد اجتماعاً مع مدير عام الجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، وناقش معه اطر التعاون بين لبنان والمفوضية الاوروبية في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفرص زيادة التعاون في المشاريع البيئية التي يساهم الاتحاد الأوروبي في دعمها.
كذلك ناقش ياسين وكويمان الحاجة إلى مقاربة جديدة من الاتحاد الأوروبي حول عودة النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم ودعم تنفيذها.
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