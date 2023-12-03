شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التحذير من حدوث تسونامي في ساحل غرب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وكانت الوكالة أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.

أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا

وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت بدأت عمليات إجلاء في الفلبين بعد وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة على الأقل في منطقة مينداناو بجنوب البلاد.

زلزال الفلبين

واستدعى هذا إطلاق تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في الفلبين واليابان، لكن وكالة أمريكية قالت إن خطر حدوث موجات عاتية انقضى.

وأصدرت حينها تحذيرات من حدوث موجات تصل إلى ثلاثة أمتار فوق مستوى الأمواج المرتفعة المعتادة، لكنه لم يعد يوجد تهديد بحدوث تسونامي.