اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو يواصل شن غارات بغزة مستهدفا فتحات أنفاق ومقار قيادة ومستودعات أسلحة".
كما اعلن ان "الجيش قصف بالمدفعية مناطق عدة داخل الأراضي اللبنانية"، لافتا الى ان "صاروخ مضاد للدروع سقط الليلة الماضية بمنطقة مفتوحة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان".
وكشف انه "تم رصد قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت في الجولان وقواتنا ردت على مصدر إطلاق النار بقصف مدفعي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: قصفنا بالمدفعية مناطق عدة داخل الأراضي اللبنانية ورصدنا اطلاق قذيفة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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