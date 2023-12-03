الشرطة الأميركية: متظاهرة ملفوفة بالعلم الفلسطيني اشعلت النار بنفسها أمام قنصلية إسرائيلية في أتلانتا

اعلنت الشرطة الأميركية إن متظاهرة أشعلت النار في نفسها خارج مبنى يضم قنصلية إسرائيلية في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، وأصيبت المرأة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100٪ في جسدها وفقًا للشرطة.

واكد رئيس شرطة أتلانتا، دارين شيرباوم، إن هذا "كان عملاً متطرفًا من أعمال الاحتجاج السياسي".