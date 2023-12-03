"النشرة": هدوء حذر يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "هذا الصباح يخيم حال من الهدوء المشوب بالحذر والترقب الشديدين على القطاع الشرقي من جنوب لبنان في اليوم الثالث لانتهاء الهدنة الانسانية لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك انطلاقا من محور سهل الماري حلتا واطراف كفرشوبا وكفرحمام مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا".
ولفت الى ان "هذا الهدوء خرقه بصورة شبه متواصلة للطيران المروحي التجسسي نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقتي حاصبيا ومرجعيون، وصولا إلى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة تلال عرمتى والاحمدية".
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