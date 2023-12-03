انت الان تتابع خبر صادرات النفط العراقي إلى الأردن في تشرين الثاني 2023.. هذا سعر البرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأردن في شهر سبتمبر/أيلول السابق له، قد بلغت نحو 449 ألفًا و423 برميلًا، وذلك بعد أن تمكّنت عمّان من زيادة كميات النفط القادمة إليها من بغداد بموجب اتفاق محدث.وارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الأردن إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق توقيعه في مطلع العام الجاري، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من نفط العراق إلى عمّان، بأسعار تقل بنحو 16 دولارًا عن أسعار خام برنت خلال الشهر نفسه.

معدل الصادرات وسعر البرميل

أشارت إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"، إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني بصورة يومية بلغ 15 ألف برميل، ولكن هذه الأرقام تزيد وتنقص بمعدلات غير ثابتة.

في الوقت نفسه، بلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي خلال الشهر نحو 82.66 دولارًا، إلا أن أسعار النفط المباع من بغداد إلى عمّان تقل بنحو 16 دولارًا عن سعر خام برنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.

النفط العراقي

يُشار إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان قد خالف كل التوقعات بأن ينخفض عن الشهر السابق له، لا سيما مع توقف هذه الصادرات بصورة مؤقتة، على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي بين البلدين.

وأدت هذه المظاهرات إلى تعطيل وتأخير وصول نحو 31 صهريجًا على متن الشاحنات التي تنقل النفط العراقي إلى عمّان، إلا أن الحركة سرعان ما انتظمت مجددًا، لتسجل الصادرات نحو 464 ألفًا و728 برميلًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة الطاقة الأردنية.

واردات الأردن من نفط العراق

في مطلع مايو/أيار الماضي 2023، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين البلدين، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.

ويمثّل النفط العراقي أهمية بالنسبة إلى الأردن، إذ إن صادراته كانت تمثّل نحو 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط، لذلك اتفق الوزيران على زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%، لترتفع الكميات من 10 آلاف إلى 15 ألفًا يوميًا، لتزيد الكميات الشهرية من 300 ألف إلى 450 ألف برميل شهريًا.

ويلتزم الأردن، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، في حين تتوزّع الشاحنات بالنصف بين الشركات العراقية والأردنية.

يُشار إلى أن الأردن يشتري النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.

