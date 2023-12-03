شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. المؤتمر الجماهيرى الرابع لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 ، المؤتمر الجماهيري الرابع، يوم الأربعاء القادم بمدينة بنها؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات .