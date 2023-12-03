اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "المدنيين الذين يتم قصف منازلهم، يظلون تحت الأنقاض دون أن يتمكن أحد من انتشالهم، إثر تدمير 80% من آليات ومعدات الإنقاذ جراء القصف الإسرائيلي"، لافتا الى أن "المعدات والآليات المتبقية لا تستطيع الوصول إلى مناطق الكوارث بسبب انعدام وجود الوقود الذي يُحرِكها".
وطالب المكتب "بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات، وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يوميا"، موضحا أن "القطاع الصحي، بحاجة فورية وعاجلة إلى إدخال المستشفيات الميدانية المُجهزة طبياً حتى تحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى".
ودعا المكتب إلى "إدخال مئات المعدات والآليات لطواقم الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض".
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الجانبين.
ة.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الحكومي بغزة: 80% من آليات ومعدات الإنقاذ تدمرت جراء القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.