المكتب الحكومي بغزة: 80% من آليات ومعدات الإنقاذ تدمرت جراء القصف الإسرائيلي

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "المدنيين الذين يتم قصف منازلهم، يظلون تحت الأنقاض دون أن يتمكن أحد من انتشالهم، إثر تدمير 80% من آليات ومعدات الإنقاذ جراء القصف الإسرائيلي"، لافتا الى أن "المعدات والآليات المتبقية لا تستطيع الوصول إلى مناطق الكوارث بسبب انعدام وجود الوقود الذي يُحرِكها".

وطالب المكتب "بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات، وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يوميا"، موضحا أن "القطاع الصحي، بحاجة فورية وعاجلة إلى إدخال المستشفيات الميدانية المُجهزة طبياً حتى تحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى".

ودعا المكتب إلى "إدخال مئات المعدات والآليات لطواقم الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض".

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الجانبين.

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