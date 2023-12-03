الابيض: نعمل على خطة تتضمن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية للعمل على الطاقة الشمسية

تحدث وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض عن "تأثير التغير المناخي على الصحة، من خلال المياه والتصحر والتلوث التي تزيد امراض التنفس والسرطان وغيرها".

واشار خلال حديث للـLBCI، على هامش فعاليات cop28، الى "ان في لبنان، واجهنا عدة مشاكل بالسنوات الماضية لها علاقة بالمناخ، كانتشار الكوليرا بسبب شح المياه، اضافة الى نسبة مرتفعة بالسرطان والربو، وهذا يتعلق بالتلوث"، لافتا إلى أن "للوزارة دور في التحضير للتغير المناخي، لافتا إلى أن الخطة التي يُعمل عليها تتضمن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية للعمل على الطاقة الشمسية".

ورأى الابيض أن "المسؤولية المشتركة هي أحد المبادئ الاساسية في مؤتمر اليوم، خصوصا وان لبنان بلد يستقبل عددا كبيرا من النازحين".