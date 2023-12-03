أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بأن "الامطار ستهطل بعد ظهر الثلاثاء، ومساء السبت مع رياح متوسطة السرعة وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج على 2000 متر. لذا على المزارعين زرع الاصناف الشتوية من قمح وشعير، فول، بصل، ثوم، رش الاسمدة الاساسية، نقب الاراضي قبل الامطار، قلع البطاطا اللقيسة قبل الامطار، عدم رش ادوية زراعية، فتح المجاري والسواقي والانهر"، مؤكدة ان "هذا الطقس طبيعي، اعتيادي، ولا داعي للذعر".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث الزراعية نشرت ارشادات للمزارعين حول الأمطار المتوقعة في الايام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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