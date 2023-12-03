«القســ..ــام» تعلن استهداف 60 جنديا إسرائيليا بـ 3 عبوات ناسفة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان لها عبر منصة "تليجرام" ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"،: "فجر الأحد تم رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرقي جحر الديك".

وتابع البيان: "زرعت الحركة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 صباحا تم تفجير العبوات".

وأضاف: "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".