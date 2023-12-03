انت الان تتابع خبر السوداني يعلن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني في مؤتمر صحفي خلال زيارته لوزارة العمل، "شمول 2,151,551 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية، وهو أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل"، معلناً "دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ".



وصباح اليوم، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة إجراءات الوزارة في تطبيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

أقر البرلمان العراقي في الـ17 من مايو/ايار الماضي 2023، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.

وذكر البرلمان العراقي على موقعه الرسمي أن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وأن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.

وأضاف بيان البرلمان أن تشريع القانون "يأتي للتأكيد على المبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية، وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال".