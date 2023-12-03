انت الان تتابع خبر وزير الدفاع الأميركي: تل أبيب قد تواجه هزيمة استراتيجية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أوستن: "في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".

ورأى وزير الدفاع الأميركي أن جيش الكيان "لا يمكنه أن يكسب المعركة ضد حماس إلا إذا قامت قواته بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين والعمل لحمايتهم في قطاع غزة".



يوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الكيان الإسرائيلي، تجدد القتال متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وأسفرت أسابيع من العمليات العسكرية للكيان في غزة عن استشهاد آلاف الفلسطينيين.

