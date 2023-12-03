شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. مقتل شخص وإصابة 2 في هجوم على سائحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن شخصًا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح بعد أن هاجم رجل فرنسي سائحين في وسط باريس بالقرب من برج إيفل.

وأوضح أن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق.

هجوم على سائحين في فرنسا

وسبق وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر، وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

وهاجم الرجل اثنين من السائحين بسكين على بعد أمتار قليلة من برج إيفل مما أدى إلى مقتل مواطن ألماني، وأثناء مطاردة الشرطة له هاجم شخصين آخرين بمطرقة قبل إلقاء القبض عليه.

تأثر المهاجم بالوضع في قطاع غزة

وذكر دارمانين إن المشتبه به أطلق صيحة التكبير، وقال إن "الكثير من المسلمين يموتون في أفغانستان وفلسطين" وأنه منزعج أيضا من الوضع في قطاع غزة.

وأشار مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه يتولى التحقيق في الواقعة.

يأتي هذا فيما تخطط العاصمة الفرنسية لإقامة حفل افتتاح غير مسبوق على نهر السين قد يجذب ما يصل إلى 600 ألف متفرج.