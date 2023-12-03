شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ارتفاع مستمر لضحايا قصف مخيم للاجئين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن القصف الإسرائيلي استمر، أمس، في مختلف أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر.

وأوضحت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا الفلسطينيين ما زال في ارتفاع بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مخيم جباليا للاجئين، ومبني كامل في حي الشجاعية في غزة، في ما لايزال مئات الأشخاص تحت الأنقاض.

إغاثة غزة

كما أشارت إلى أن شاحنات المساعدات التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام قد دخلت من مصر إلى غزة، بالإضافة إلى شاحنات إضافية تحمل 138 ألف لتر من الوقود، كما تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 880 شخصًا، و13 مصابًا و10 من مرافقيهم، مبينةً أن ذلك يأتي بعد التوقف التام لحركة البضائع والأشخاص عبر الحدود في يوم 1 ديسمبر.

وأكدت "أوتشا" أنه منذ استئناف الأعمال القتاليّة لم تتم سوي عمليات إنسانية محدودة داخل غزة، منها توفير الخدمات في الملاجئ وتوزيع الطحين في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، كما دعت أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتوفير الوقت الكافي لمغادرتهم مواقع الهجمات، وذلك بموجب القانون الدولي.