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ولادة 3 توائم لامرأة ثلاثينية في كربلاء (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المستشفى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الامرأة البالغة من العمر 33 عاماَ كانت تُعاني من ارتفاع ضغط الحمل حيث دخلت الجناح الخاص لتضع ثلاثة توائم (ذكر وانثيين) تراوحت أوزانهم بين (200 ، 1 غم _ 400 ، 1 غم)، ومن دون أي تشوهات خلقية".

وأضاف البيان، أن "العملية شارك في إجراءها ونجاحها، فريقاً ضم عدداً من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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