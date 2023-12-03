انت الان تتابع خبر ولادة 3 توائم لامرأة ثلاثينية في كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المستشفى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الامرأة البالغة من العمر 33 عاماَ كانت تُعاني من ارتفاع ضغط الحمل حيث دخلت الجناح الخاص لتضع ثلاثة توائم (ذكر وانثيين) تراوحت أوزانهم بين (200 ، 1 غم _ 400 ، 1 غم)، ومن دون أي تشوهات خلقية".



وأضاف البيان، أن "العملية شارك في إجراءها ونجاحها، فريقاً ضم عدداً من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية".