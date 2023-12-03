شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استفزازية جديدة لكوريا الشمالية عبر قمرها الصناعي للتجسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد بدء عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية، بعد أن أطلقت أول قمر صناعي للتجسس العسكري الشهر الماضي.

ويأتي هذا في خطوة دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

أول قمر صناعي للتجسس العسكري

وبدأت المهمة تلك، فيما ستنقل المعلومات التي ترد إلى مكتب الاستطلاع في الجيش والوحدات الرئيسية الأخرى.

وأكدت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر، وإنه التقط صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق مستهدفة" في كوريا الجنوبية.

وأثارت هذه الخطوة توترا إقليميا ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على بيونجيانج.

الأقمار الصناعية لغرض التجسس

ولم تنشر بيونجيانج أي صور من القمر الصناعي حتى الآن، مما سيجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر الصناعي الجديد وهذا ما سيبحثونه في مناقشاتهم.

وذكرت بيونج يانج إنها ستنشر قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة على حدودها مع كوريا الجنوبية، بعد أن علقت سول جزءًا من الاتفاق العسكري لعام 2018، احتجاجا على إطلاق بيونجيانج قمرًا صناعيًا للتجسس.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن رئيس الهيئة كيم ميونغ سو زار أمس السبت الوحدات الأمامية بالقرب من الحدود مع الشمال لتقييم وضع الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر.