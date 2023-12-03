شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحباطها.. كواليس حدوث محاولة انقلاب في غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو، عن إحباط محاولة انقلاب، مشيرا إلى أن ما شهدته العاصمة بيساو، من إطلاق رصاص واشتباكات كان محاولة انقلاب.

وكانت اندلعت اشتباكات بين فصيلين من الجيش في بيساو، واستمرت، بعد أن حرر جنود من الحرس الوطني وزيرا ينتمي للمعارضة كان قد احتُجز على ذمة تحقيق فساد.

انقلابات إفريقيا

وذكر جيش بيساو، أن النظام عاد بحلول بعد الظهر في الدولة الصغيرة في غرب أفريقيا التي تشيع فيها الانقلابات والاضطرابات منذ أن نالت استقلالها عن البرتغال في 1974.

وفي إطار حالات الانقلاب التي تحدث بين الحين والآخر في إفريقيا، فقبل نحو شهرين كانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) قالت إن الخيار العسكري في النيجر هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة، والملاذ الأخير الذي علينا الاستعداد له.

وفرضت إيكواس عقوبات على النيجر وقالت إنها قد تستخدم القوة، إن لم يعد قادة الانقلاب الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.