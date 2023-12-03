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مقتل شخص وفقدان آخرين في فيضانات مفاجئة بإندونيسيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا وفاة شخص وفقدان 11 آخرين بسبب سيول مفاجئة قرب بحيرة توبا في إقليم سومطرة بشمال بالبلاد.
وقالت إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.
وذكرت الوكالة في بيان صدر السبت أن أمطاراً غزيرة أعقبتها فيضانات مفاجئة مساء الجمعة ضربت المنطقة الواقعة على ضفاف البحيرة مما ألحق أضراراً بعشرات المنازل.
توبا هي أكبر بحيرة بركانية في العالم ومقصد سياحي شهير للسائحين المحليين والأجانب.
وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن السيول جرفت أحجاراً كبيرة وأشجاراً وطمياً إلى سفوح التلال، مما جعلها تغمر بعض المنازل بالكامل.
وقالت الوكالة إن نحو 350 شخصاً يستخدمون معدات ثقيلة يقومون بجهود البحث والإنقاذ، بينما تم إجلاء نحو 200 شخص.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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