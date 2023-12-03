رئيس كينيا يطلق مبادرة "التصنيع الأخضر في إفريقيا" على هامش (COP28)

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الرئيس الكيني ساموي روتو مبادرة "التصنيع الأخضر في إفريقيا"، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28)، لتؤكد أهمية التصنيع الأخضر في توظيف الموارد الإفريقية العالية الجودة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الرئيس الكيني قوله - على هامش القمة بحضور عدد من القادة الأفارقة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) سلطان أحمد الجابر، ورائد الأمم المتحدة للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP27) الدكتور محمود محيي الدين، اليوم /الأحد/ - "إن مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا، تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل دور المجموعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص وتوسيع نطاقها".

ومن جهته، أشار رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى أن القادة الأفارقة يعملون على تحديد مسار تنموي للقارة من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مطوري المشروعات في قطاعَي الطاقة والصناعة في جميع أنحاء القارة.

وبدوره، أشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر بمبادرة "التصنيع الأخضر" بصفتها فرصة لرفع سقف طموح برنامج الطاقة النظيفة في المؤتمر، الذي تم إطلاقه في قمة المناخ الإفريقية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التصنيع الأخضر في القارة للحفاظ على البيئة والموارد، بالتزامن مع توفير فرص وظيفية عالية الجودة لسكانها، موضحا أن التحدي الذي تواجهه القارة الإفريقية هو نقص فرص العمل، وليس الأيدي العاملة.

وتهدف مبادرة "التصنيع الأخضر في إفريقيا" إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف والتكيف، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، كما تحظى المبادرة بدعم قادة إفريقيا، إذ توفر فرصة مثالية لتحقيق التنمية في بلادهم.