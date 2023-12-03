الاحتلال يزعم العثور على فتحات لأنفاق داخل مناطق مدنية.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على موقع إكس، مقطع فيديو زعم فيه أنه لأحد الأنفاق التابعة لقوات حماس داخل مناطق مدنية وحساسة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إنه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة كشفت قوات جيش الدفاع عن أكثر من 800 فتحة أنفاق تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس، منها تم تدمير نحو 500 نفقًا بأساليب عملياتية مختلفة بما في ذلك التفجير والسد ".

وأضاف أن بعض فتحات الأنفاق التي تم الكشف عنها ربطت من خلال البنية التحتية تحت الأرضية بين منشآت إستراتيجية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وأوضح أفيخاي، أنه تم تدمير كيلومترات عديدة من مسارات الأنفاق، كما تم الكشف عن فتحات الأنفاق داخل المناطق المدنية، والعثور على العديد منها بجوار مبانٍ مدنية حساسة، مثل المؤسسات التعليمية، ورياض الأطفال، والمساجد وملاعب الأطفال، أو داخلها، في بعض فتحات الأنفاق، عثرت قوات جيش الدفاع على الكثير من الوسائل القتالية التي تُركت بداخلها".

وزعم متحدث جش الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه النتائج تشكل دليلا آخر على استخدام منظمة حماس للسكان المدنيين دروعًا بشرية، وغطاءً لعملياتها الإرهابية، بعد العثور على فتحات الانفاق تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة معمقة لمتابعة دلالات الانفاق ليتم بعد ذلك تحضير المسار تمهيدًا لتدميره".