مسعفون لـ"الخليج 365": معظم المصابين العابرين إلى مصر أطفال ونساء وغالبيتهم يعانون بترًا بالأطراف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نقيب العاملين بإسعاف شمال سيناء، والمسؤول عن الأجهزة الطبية، عمرو حنفي، أن هناك استمرارا لعبور المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري، وأكثرهم من الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن غالبية الحالات تعاني بترًا بالأطراف.

مسعفون بمعبر رفح لـ"الخليج 365": سيارات الإسعاف المصرية تناوب عمليات نقل المصابين

وقال حنفي، في تصريحات للوفد، إن "الغالبية العظمي من الحالات العابرة للأراضي المصرية من النساء والأطفال ويعانون من بتر بالأطراف سواء بالرجلين أو اليدين".

وأوضح أن سيارات الإسعاف المصرية تناوب عمليات نقل المصابين، حيث تصطف قرابة الـ20 سيارة عند بوابة المعبر، فيما يتواجد عند الناحية الداخلية من المعبر حوالي 40 سيارة أخرى.

وبين أن السيارة الواحدة مُهيئة لإسعاف اثنين من المصابين من الحالات المستقرة، ومصاب واحد إذا كانت الحالة خطرة، مستطردًا "هناك العديد من السيارات فضلًا عما قدمته البلدان الأخرى من مساعدات على هيئة سيارات إسعاف، كالسعودية، والإمارات، والكويت، وتركيا".

وأشار حنفي إلى أن جميع المساعدات الطبية تقدم إلى المصابين، متابعًا "عربات لصيانة تتواجد لتقديم الصيانة بشكل دوري لسيارات الإسعاف".

ونوه المسعف المصري إلى أن "جميع المسعفين المتواجدين على أعلى مستوى، وأعلى درجة من التدريب، من قبل هيئة الإسعاف المصرية"، مستكملًا "تدربنا على أحداث الإرهاب في شمال سيناء، من قبل أحداث 2011، لإسعاف العساكر والضباط والمدنيين".

واختتم موضحًا أن المسعفين يتواجدن عند المعبر في شكل مناوبات، بدءً من الساعة الخامسة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويبيت المسعفون في منطقة تسمى [أبو طويلة] بمحافظة شمال سيناء.

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل صباح الجمعة 1 كانون الأول/ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أميركية وبدأ سريانها صباح 24 تشرين الثاني/نوفمبر وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 40 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.