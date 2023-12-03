أستراليا تؤيد تعهد "كوب 28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات

ياسر رشاد - القاهرة - أيدت أستراليا تعهدا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية أن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز انضمت إلى أكثر من 100 دولة في مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي للدفع من أجل تسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وقال وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين : إن أستراليا ستدعم التعهد بمضاعفة القدرة العالمية على توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة المتوسط العالمي السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030..مضيفا :"نحن نعلم أن مصادر الطاقة المتجددة هي أنظف وأرخص أشكال الطاقة - وأن كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الفواتير والانبعاثات".

وتابع : "إن أستراليا ، التي لديها أعلى نسبة انتشار للطاقة الشمسية على الأسطح في العالم وخصصت الوصول إلى 82 % من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بحاجة إلى أن تكون في طليعة حملة دولية أوسع"..مشيرا إلى أن أستراليا تمتلك الموارد والذكاء للمساعدة في تزويد العالم بتقنيات الطاقة النظيفة لخفض تلك الانبعاثات مع تحفيز الصناعة الأسترالية الجديدة.

وبحسب الصحيفة ، حظي هذا التعهد في مؤتمر /كوب 28/ بدعم من مصدرين رئيسيين آخرين للطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

