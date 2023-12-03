غدا.. حملة فريد زهران تنظم مؤتمرا جماهيريا بالقليوبية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن عقد مؤتمر جماهيري بدوار آل بكير، بقرية سندوة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي ورؤيته تجاه عدد من القضايا الوطنية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات التي عقدها المرشح خلال فترة دعاية الانتخابية المقررة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، حددت عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الاقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد اقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية او استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.